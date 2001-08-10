Мясо с опасными бактериями завезли на Сахалин

Специалисты лаборатории областного управления Россельхознадзора выявили листерии при исследовании говядины производителя из Курской области.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ведомства, в результате проверки в пробе мяса говядины были обнаружены бактерии Listeria monocytogenes и бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в продукции в 25 раз превышен общий уровень бактериальной обсемененности, что является нарушением Технического регламента «О безопасности мяса и мясной продукции».

Согласно нормативным документам большинство продуктов должны соответствовать нормативу «отсутствие Listeria monocytogenes в 25 граммах», то есть содержать менее 1,0 клетки Listeria monocytogenes в 25 граммах продукта.

Полученные результаты внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста» и в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов РФ и иные заинтересованные ведомства.

Исследование проводилось по обращению владельца продукции. Информация о результатах проверки также доведена до владельца.