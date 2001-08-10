О реализации муниципальных программ отчитались в Южно-Сахалинске

Отчеты о реализации в 2018 году семи муниципальных программ рассмотрели участники заседания коллегии при администрации Южно-Сахалинска. Мероприятие прошло под руководством первого вице-мэра областного центра Алексея Фризюка, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.

С докладом о реализации программы по развитию культуры на территории городского округа выступила директор профильного департамента Ирина Герасимова. За отчетный период профессиональными творческими коллективами проведено 157 концертов, которые посетили 28,5 тыс. человек. Южно-сахалинские артисты посетили конкурсы различного уровня в Сочи, Санкт-Петербурге и Республике Корее. Кроме того, в прошлом году проведен мониторинг состояния мемориальных комплексов, захоронений Героев Советского Союза, памятных мест патриотического направления.

Начальник МКУ «Управление жилищной политики» Елена Федотова рассказала собравшимся о реализации программы обеспечения населения городского округа качественным жильем на 2015-2021 годы:

- В 2018 году было обследовано 48 домов. Все строения признали аварийными. Снесены 92 расселенных жилых дома, а также 2 неиспользуемых и бесхозяйных объекта. В эксплуатацию введены 9 жилых домов в 25-м мкр города общей площадью 11,6 тыс. кв. метров. Новые квартиры получили 235 семей. Разработан проект на строительство 2 малоэтажных домов в Березняках на 27 квартир. Началось строительство 17-этажного дома в 8-м мкр, куда переселят горожан, проживающих в аварийном жилье данного микрорайона. В рамках программы по предоставлению социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем реализовано 578 сертификатов.

Заместитель директора департамента городского хозяйства Игорь Попов выступил перед собравшимися с 2 докладами. В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа на 2015-2021 годы» реконструированы тепловые узлы учета в зданиях школы № 23, детских садов «Аленький цветочек» и «Мальвина». При реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа на 2015-2020 годы» в 2018 году на 2 км увеличена протяженность сетей наружного освещения, снизились число аварий на муниципальных сетях электроснабжения и уровень износа коммунальной инфраструктуры.

С докладами о реализации трех муниципальных программ выступила директор департамента по делам молодежи, спорту и туризму Елена Завязкина.

В рамках реализации программы по развитию физической культуры и спорта на 2015-2020 годы в прошлом году только департаментом проведено 159 мероприятий, в которых приняли участие более 12 тыс. человек. В рамках областной субсидии организована работа 126 групп, в которых регулярно занимались 2,5 тыс. южносахалинцев. На базе 5 муниципальных учреждений бесплатно занимались спортом более 2 тыс. горожан. Кроме того, возведено 6 спортплощадок, реконструирован (2-я очередь) стадион «Космос», новое покрытие уложено на 2 кортах (41-й км и Новоалександровск).

В рамках реализации программы по повышению эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе МБУ «Центр молодежных инициатив» провело 790 мероприятий, на которых зафиксировано 35289 посещений. Также обеспечено участие творческого коллектива ДШИ «Этнос» в международном детском фестивале в Японии. На временную общественную работу трудоустроены 59 человек в возрасте от 18 до 30 лет.

При реализации муниципальной программы по развитию туризма на территории городского округа на 2017-2022 годы в прошлом году сформированы 3 туристических паспорта по маршрутам «Южно-сахалинский грязевой вулкан», «Уюновский водопад» и «Рекреационная зона «Место силы Весточка». Установлены 15 знаков туристической навигации к объектам культурного наследия и туристического показа; на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска обновлен туристический паспорт городского округа. Кроме того, в рамках программы исполнены все мероприятия по праздничному оформлению Первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Также в 2018 году приобретено и установлено 5 модульных туалетов.

После отчетов все документы были утверждены с учетом озвученных замечаний.