Скончалась хормейстер ансамбля казачьей песни "Воля" Людмила Засенко
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и городская администрация выражают глубокие соболезнования родным и близким Заслуженного работника культуры РФ, одного из старейших сотрудников ГДК «Родина», носителя казачьей культуры, автора книги «Песня - это спетая история народа» Людмилы Петровны Засенко, ушедшей из жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Людмила Петровна родилась 25 июня 1948 года в Черкасской области. Закончила Государственный Киевский институт культуры им. А. Корнейчука по специальности «Дирижер-хормейстер народного хора» (1981). Пятьдесят один год она посвятила сфере культуры, из них 25 лет проработала в ГДК «Родина» в должности хормейстера ансамбля казачьей песни «Воля».
Знаток и ценитель казачьих традиций, в частности, казачьего фольклора, Людмила Петровна передавала свои глубокие знания коллективу, а через него - слушателям. Тем более, что почитателей у «Воли» всегда было немало. Под ее руководством в 1995 году ансамбль получил звание «Народный» и успешно продолжил свой творческий путь. Профессиональное мастерство, активная жизненная позиция, творческий поиск - эти качества Людмилы Петровны привели ансамбль к победам областного, всероссийского и международного уровня.
Людмила Петровна Засенко награждена Почетным знаком «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском» II степени.
Память о нашей землячке будет с нами, как остается с нами казачья песня, которую она любила всю свою долгую и плодотворную творческую жизнь.
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