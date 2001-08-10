Сахалинская область стала 32-й на чемпионате WorldSkills Russia
Церемония закрытия финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), на которой объявлены победители и призеры финала, состоялась на сцене ледового дворца спорта «Татнефть Арена» в Казани.
Как сообщали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального минобра, более 1500 конкурсантов из 85 субъектов Российской Федерации демонстрировали свое профессиональное мастерство в 91 компетенции. Как сообщалось ранее, Сахалинскую область на престижных соревнованиях представляла сборная команда, в состав которой вошли 10 студентов профессиональных образовательных организаций и школьников, из которых 6 участников соревнований основной категории, 4 юниора, а также 9 экспертов, 2 сопровождающих и 2 тим-лидера.
Напомним, что ребята завоевали право выступить в финале чемпионата по итогам региональных первенств, затем успешных выступлений на федеральных отборочных соревнованиях, прошедших в марте-апреле текущего года в 20 городах России.
По итогам финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Сахалинская область заняла 32-е место среди 85 субъектов. В 2018 году наш регион занимал 65-ю строчку рейтинга.
Отметим, что на сегодняшний день «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди студентов колледжей от 16 до 22 лет и школьников от 14 до 16 лет. Проведение Национального чемпионата способствует внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик, повышению престижа рабочих профессий и качества подготовки кадров.
По итогам чемпионата в копилке команды Сахалинской области 2 бронзовых (BRONZE) награды и 4 медальона за профессиональное мастерство (Medallion for Excellence). Бронзовые медали присвоены: Марии Дандановой, компетенция «Графический дизайн-юниоры», Тимофею Попову в компетенции «Ювелирное дело-юниоры». Медальоны за профессиональное мастерство вручены: Евгению Кудряшеву, компетенция «Столярное дело», Ивану Евдокимову, компетенция «Сантехника и отопление», Виктору Горбунову, компетенция «Ювелирное дело», Руслану Королькову, компетенция «Звукорежиссура». Эти знаки отличия вручаются участникам, которым до пьедестала не хватило всего одного шага.
В рамках деловой программы финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» было проведено более 30 тематических сессий с участием представителей органов государственной власти, предприятий и образовательных организаций. В повестке сессий поднимались вопросы – кадрового стандарта промышленного роста, подведение итогов региональных чемпионатов, вопросы развития экспертного сообщества, молодёжных проектов, а также проведение обучающих тренингов и семинаров от партнёров движения.
Победители и призеры нацфинала будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».
В рамках деловой программы финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» было проведено более 30 тематических сессий с участием представителей органов государственной исполнительной власти, предприятий и образовательных организаций. От Сахалинской области участие в деловой программе принимали представители министерства образования и учреждений профессионального образования. В повестке сессий поднимались вопросы – кадрового стандарта промышленного роста, подведение итогов региональных чемпионатов, вопросы развития экспертного сообщества, молодёжных проектов, а также проведение обучающих тренингов и семинаров от партнёров движения.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 11:20 Сегодня Пациента из Ноглик вертолётом доставили в областную больницу
- 11:46 Сегодня "Лексус" сбил подростка на пешеходном переходе в Луговом
12:08 Сегодня Мясо с опасными бактериями завезли на Сахалин
- 12:55 Сегодня Андрей Хапочкин: сахалинский хоккей должен вернуться в МХЛ
09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
14:00 30 Апреля Министр здравоохранения РФ поддержала идеи Валерия Лимаренко по реформе островной медицины
10:58 30 Апреля Инвесторы из Южной Кореи предложили проекты для реализации в Сахалинской области
11:30 8 Мая Ансамбль «Казачий Круг» поздравит сахалинок с Днём жен-мироносиц
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?