Сахалинская область стала 32-й на чемпионате WorldSkills Russia

Церемония закрытия финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), на которой объявлены победители и призеры финала, состоялась на сцене ледового дворца спорта «Татнефть Арена» в Казани.

Как сообщали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального минобра, более 1500 конкурсантов из 85 субъектов Российской Федерации демонстрировали свое профессиональное мастерство в 91 компетенции. Как сообщалось ранее, Сахалинскую область на престижных соревнованиях представляла сборная команда, в состав которой вошли 10 студентов профессиональных образовательных организаций и школьников, из которых 6 участников соревнований основной категории, 4 юниора, а также 9 экспертов, 2 сопровождающих и 2 тим-лидера.

Напомним, что ребята завоевали право выступить в финале чемпионата по итогам региональных первенств, затем успешных выступлений на федеральных отборочных соревнованиях, прошедших в марте-апреле текущего года в 20 городах России.

По итогам финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Сахалинская область заняла 32-е место среди 85 субъектов. В 2018 году наш регион занимал 65-ю строчку рейтинга.

Отметим, что на сегодняшний день «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди студентов колледжей от 16 до 22 лет и школьников от 14 до 16 лет. Проведение Национального чемпионата способствует внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик, повышению престижа рабочих профессий и качества подготовки кадров.

По итогам чемпионата в копилке команды Сахалинской области 2 бронзовых (BRONZE) награды и 4 медальона за профессиональное мастерство (Medallion for Excellence). Бронзовые медали присвоены: Марии Дандановой, компетенция «Графический дизайн-юниоры», Тимофею Попову в компетенции «Ювелирное дело-юниоры». Медальоны за профессиональное мастерство вручены: Евгению Кудряшеву, компетенция «Столярное дело», Ивану Евдокимову, компетенция «Сантехника и отопление», Виктору Горбунову, компетенция «Ювелирное дело», Руслану Королькову, компетенция «Звукорежиссура». Эти знаки отличия вручаются участникам, которым до пьедестала не хватило всего одного шага.

В рамках деловой программы финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» было проведено более 30 тематических сессий с участием представителей органов государственной власти, предприятий и образовательных организаций. В повестке сессий поднимались вопросы – кадрового стандарта промышленного роста, подведение итогов региональных чемпионатов, вопросы развития экспертного сообщества, молодёжных проектов, а также проведение обучающих тренингов и семинаров от партнёров движения.

Победители и призеры нацфинала будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

В рамках деловой программы финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» было проведено более 30 тематических сессий с участием представителей органов государственной исполнительной власти, предприятий и образовательных организаций. От Сахалинской области участие в деловой программе принимали представители министерства образования и учреждений профессионального образования. В повестке сессий поднимались вопросы – кадрового стандарта промышленного роста, подведение итогов региональных чемпионатов, вопросы развития экспертного сообщества, молодёжных проектов, а также проведение обучающих тренингов и семинаров от партнёров движения.