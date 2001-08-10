Островные девятиклассники проверили свои знания по русскому языку

Обязательный экзамен по русскому языку сдали девятиклассники Сахалина и Курил. Сегодня в островном регионе экзамен сдавали около 5 тысяч школьников, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды. Всего на территории области было задействовано 44 пункта проведения экзамена (ППЭ), в том числе три на дому, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство образования.

Продолжительность экзамена по русскому языку составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Школьники с ограниченными возможностями здоровья имеют право продлить экзамен на полтора часа. Для успешной сдачи необходимо набрать 15 баллов.

- Экзамен по русскому языку состоит из нескольких блоков: прослушивание аудиотекста, тестовая часть, написание изложения и сочинения. На экзамене разрешено использовать орфографический словарь, который выдают в экзаменационной аудитории, - отметила руководитель пункта проведения экзамена Татьяна Тику.

Для того чтобы получить аттестат девятиклассникам необходимо успешно сдать четыре экзамена. Два обязательных предмета – это русский язык и математика, и два – по выбору.

- Экзамен — это всегда волнительно, но я усиленно готовилась в течение года. Надеюсь, все знания мне сегодня помогут. Помимо обязательных экзаменов сдаю обществознание и биологию. Через два года, после окончания 11 класса планирую поступать во Владивосток на дефектолога. Это сложная, но интересная профессия, - рассказывает ученица 9 класс гимназии №3 Светлана Романова.

Напомним, основной период сдачи экзаменов для учеников 9 классов стартовал 24 мая. 24 и 25 мая девятиклассники уже сдали иностранный язык - письменную и устную части. Основной период итоговой аттестации в 9 классах продлится до 2 июля.

- В нынешнем году ученики девятых классов прошли итоговое собеседование по русскому языку. Оно являлось допуском к государственной итоговой аттестации. Итоговое собеседование состояло из четырех заданий: чтение текста, его пересказ, монологическое высказывание по предложенной теме и участие в диалоге с экзаменатором-собеседником. 99,9% обучающихся успешно справились с этим испытанием, - сказала координатор проведения ГИА 9 на территории Сахалинской области Ольга Майорова.

Организаторы и общественные наблюдатели отметили, что сегодняшний экзамен по русскому языку прошел в штатном режиме. Результаты школьники смогут узнать 11 июня в своих образовательных учреждениях. Подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами возможно в течение 2 рабочих дней со дня объявления результатов.

Следующий ОГЭ состоится 30 мая. В этот день девятиклассники сдадут экзамен по выбору обществознание. Кстати, этот предмет является одним из самых популярных среди школьников.

Напомним, что по вопросам проведения экзаменов в 9 классах участники и их родители могут обратиться по телефонам «горячей линии»: 8 (4242) 46-59-93, 46-59-60.