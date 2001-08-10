Незаконные киоски выявляют в Южно-Сахалинске
Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля продолжают выявлять и пресекать факты незаконного размещения нестационарных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории Южно-Сахалинска.
Как рассказали ТИА "Острова" в агентстве по развитию областного центра, в ходе рейдовых мероприятий выявлен факт незаконного размещения нестационарного объекта общественного питания «Шаурмания» на земельном участке, расположенном по ул. Ленина, западнее дома № 413. После разъяснительной беседы о незаконности таких действий владелец нестационарного объекта принял решение убрать его. За счет собственных средств предприниматель перевез торговый павильон на территорию, принадлежащую ему на праве собственности, с разрешенным использованием «под общественное питание». Кроме того, в настоящее время закрыты и демонтированы нестационарные торговые объекты «Спутник» (ул. Комсомольская, 255-б) и «Славик» (п/р Луговое, ул. Дружбы, 1а).
Отметим, что решение самостоятельно убрать объекты не освобождает собственников от административной ответственности. За нарушение правил предусмотрены меры административного воздействия в виде предупреждения или наложения штрафа: на граждан - до 3000 рублей, на должностных лиц - до 10000 рублей, на юридических - до 50000 рублей. При повторном нарушении штрафы увеличиваются.
Напомним, на территориях общего пользования городского округа нестационарные торговые объекты можно размещать только в соответствии с утвержденной схемой размещения НТО. Это направление ведет департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка, куда необходимо обращаться за информацией, если вы планируете установить НТО. Телефоны: 300-735 (доб. 1, 3), 300-743 (доб. 1).
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