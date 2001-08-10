Тихоокеанское
информационное агентство
28 Мая 2019
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17:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Жертв нефтегорского землетрясения почтили в областном центре

Жертв нефтегорского землетрясения почтили в областном центре

Лития в память о жертвах нефтегорского землетрясения состоялась сегодня в Южно-Сахалинске. В 24-ю годовщину со дня страшной трагедии традиционно возложили цветы к памятнику на привокзальной площади. Как рассказали ТИА "Острова" в агентстве по развитию областного центра, сюда пришли бывшие жители поселка, практически полностью уничтоженного стихией, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, представители региональных и областных органов власти, духовенства, общественники, сотрудники предприятий и учреждений областного центра.

Майской ночью 1995 года Нефтегорск мощным землетрясением был практически полностью стерт с лица земли. В страшной трагедии погибло более двух тысяч человек. Их память сегодня почтили минутой молчания.

 

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