Луговчан приглашают на выездной прием граждан

Прием состоится в четверг, 29 мая, в 18.30 в отделе по управлению территорией Луговое (ул. Гайдука, 1). Его проведет вице-мэр Александр Гринберг, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию Южно-Сахалинска.

Вместе с ним на вопросы жителей Луговое будут отвечать работники коммунальных предприятий города и структурных подразделений администрации областного центра.

Напомним, что выездные приемы граждан проводятся для жителей всех территорий областного центра. Информация о времени и месте их проведения заранее размещается в СМИ.