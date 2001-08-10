Тихоокеанское
информационное агентство
28 Мая 2019
Сегодня 19:04
64,46|72,19|69,22
"Лексус" сбил подростка на пешеходном переходе в Луговом
18:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Луговчан приглашают на выездной прием граждан

Прием состоится в четверг, 29 мая, в 18.30 в отделе по управлению территорией Луговое (ул. Гайдука, 1). Его проведет вице-мэр Александр Гринберг, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию Южно-Сахалинска.

Вместе с ним на вопросы жителей Луговое будут отвечать работники коммунальных предприятий города и структурных подразделений администрации областного центра.

Напомним, что выездные приемы граждан проводятся для жителей всех территорий областного центра. Информация о времени и месте их проведения заранее размещается в СМИ.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?