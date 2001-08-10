Холодной воды не будет сегодня в части домов Южно-Сахалинска

Сегодня будет отключена подача холодной воды в некоторых домах областного центра. Как пояснили ТИА "Острова" в горводоканале, ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

Так, холодной воды не будет по следующим адресам:

- с 9.30 до 12.00 в 17, 18, 19, 19а микрорайонах;