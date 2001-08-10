Тихоокеанское
информационное агентство
30 Мая 2019
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Глава региона Валерий Лимаренко ответит на вопросы сахалинцев в прямом эфире
09:14, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Холодной воды не будет сегодня в части домов Южно-Сахалинска

Сегодня будет отключена подача холодной воды в некоторых домах областного центра. Как пояснили ТИА "Острова" в горводоканале, ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

Так, холодной воды не будет по следующим адресам:

- с 9.30 до 12.00  в 17, 18, 19, 19а микрорайонах;
- с 9.30 до 14.00 по ул.Украинская,1-45, 2-42, ул. Карьерная, ул. Промышленная, ул. Мичурина.

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