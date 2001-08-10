Отправиться на работу на велосипеде предлагают южносахалинцам

Жителей областного центра приглашают присоединиться к весенней акции «На работу на велосипеде». Мероприятие, направленное на популяризацию здорового образа жизни, проводится уже четвертый год.

Для тех, кто решит на один день сменить привычные виды транспорта на велосипед, 30 мая с 8.00 до 9.00 будут работать пункты "энергетической подзарядки". На пр. Мира, 229 (ТК «Янтарь»), ул. Комсомольской, 259в (ТДЦ «Столица») и Коммунистическом проспекте, 35 (Чехов-центр) горожане смогут бесплатно подкрепиться шоколадным батончиком, получить воду или купоны со скидкой от партнеров акции.

Кроме этого, все желающие 29 мая могут арендовать велосипед с 20% скидкой в пунктах проката спортивного клуба «Чемпион». Для получения скидки необходимо сказать кодовую фразу: «Акция «На работу на велосипеде».