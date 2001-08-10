Промывка сетей водоснабжения началась в Дальнем
Перед промывкой специалисты лаборатории Городского Водоканала совместно с Роспотребнадзором и Центром гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области взяли пробы на водозаборе «Северо-западный», который питает микрорайон новостроек, и на самой насосной станции, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Пробы были взяты также в жилых домах, откуда поступили жалобы на качество воды, в том числе в доме №2 по ул. Монетной. Напомним, жители одной из квартир этой трехэтажки распространили в социальных сетях видео о ненадлежащем качестве водопроводной воды. Пробы доставлены в Центр гигиены и эпидемиологии для проведения исследования санитарно-химических, микробиологических показателей, а также на паразитологию. Первые их результаты будут известны в четверг.
В администрации отмечают, что на северо-западном водозаборе выстроена многоступенчатая система подготовки воды: она подается из скважины глубиной десятки метров, фильтруется, проходит обеззараживание. Но на остальных этапах подачи воды потребителям ситуация, действительно, непростая. На это есть ряд объективных причин, которые устраняются поэтапно. Так, для обеспечения нормативного давления в трубах на водозаборе устанавливается новое насосное автоматическое оборудование. Оно позволит поддерживать стабильный гидравлический режим и избежать срывов потока и, соответственно, попадания в воду осадка, находящегося в трубах. Начаты подготовительные работы по замене ветхого участка магистрального трубопровода, который идет от водозабора до границ застройки нового микрорайона.
В целях устранения осадка в трубах проводятся регулярные промывки водопроводной системы. Последняя была в феврале. С 29 мая начнется следующая. Промоют подводящие трубопроводы, внутриквартальные и внутридомовые сети. При этом спуск воды будет производиться через пожарные гидранты, что исключит попадание осадка во внутридомовые сети, а также позволит избежать отключения домов от водоснабжения на время работ. Для получения качественного результата администрация Южно-Сахалинска призывает управляющие компании и жителей оказать содействие в этой работе: управляющим организациям - составить графики промывки внутридомовых сетей и оперативно информировать жителей о дате работ в их доме, жителям - по окончании работ промыть фильтры, имеющиеся в квартирах.
В администрации Южно-Сахалинска призывают жителей микрорайона при возникновении вопросов о качестве водоснабжения обращаться напрямую в компетентные органы - МКП «Городской Водоканал» (72-32-40) и Роспотребнадзор.
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