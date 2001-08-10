Глава региона Валерий Лимаренко ответит на вопросы сахалинцев в прямом эфире

Врио губернатора островного региона Валерий Лимаренко проведет свою первую прямую линию. Она состоится 3 июня. Сбор вопросов ведется по бесплатному телефону и в социальных сетях островного главы, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Больше всего сахалинцев и курильчан волнуют вопросы, касающиеся аварийного жилья, разбитых дорог, ЖКХ, благоустройства и оказания медицинских услуг. Основную часть вопросов – 32% – задали жители Южно-Сахалинска. Почти 20% звонков поступило из северных районов.

Под специальным постом по прямой линии на странице Валерия Лимаренко в Instagram сахалинцы оставили более 200 комментариев. На часть из них уже ответили профильные министерства. Самыми активными на этой площадке также оказались жители областной столицы, затем – жители Долинска, Углегорска и Охи.

Напомним, сбор вопросов стартовал в понедельник по бесплатному номеру 8-800-300-6595. Линия продолжит работать круглосуточно, вплоть до окончания эфира. Свои обращения жители также могут оставить под специальными постами в социальных сетях главы области.

Отвечать на вопросы сахалинцев и курильчан в прямом эфире Валерий Лимаренко начнет в 18:00 на телеканале ОТВ. Также трансляция будет идти на официальных страницах главы региона в Instagram, «ВКонтакте» и на канале в YouTube.