Тихоокеанское
информационное агентство
30 Мая 2019
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13:46, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Областной центр останется без холодной воды сегодня днём

Сегодня в южной части Южно-Сахалинска будет отключена подача холодной воды. Как сообщили ТИА "Острова" в Горводоканале, это связано с отключением электроэнергии на водозаборе.

С 14.30 до 17.00 ограничения коснутся:

- БКМ «Зима» (ул. Бородина, ул. Праздничная, ул. Усадебная, ул. Тенистая, переулки Парадный и Невский);

- БКМ «Елань-3» (ул. Корсаковская, ул. Придорожная);

- квадрата ул. Ленина, ул. Больничная, пр. Мира, ул. Авиационная;

- жилых домов № 239, 245, 251 по пр. Мира и № 276-б, 276в по ул. Комсомольской.

Кроме того, в связи с промывкой магистрального водопровода по ул. Холмской также будет отключена подача холодной воды с 14.30 до 18.00 по ул. Алых роз, ул. Шебунина, ул. Крымской, ул.1-й Московской, ул. Байкальской, ул. Большая полянка, ул. Б.Полевого, ул. Монетной, ул. Рассветной. Это необходимо, чтобы грязная вода не попала во внутриквартальные и внутридомовые сети. Остальные этапы промывки будут проходить без существенных ограничений.

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