Южно-сахалинские садоводческие и огороднические товарищества могут претендовать на субсидии

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска информирует о начале приема документов на предоставление субсидии садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам городского округа на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий данных объединений. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Условия для получения субсидии:

- объединение осуществляет свою деятельность не менее 1 года с момента государственной регистрации;

- работы по инженерному обеспечению территории объединения и их оплата произведены в период с 1 января года, предшествующего текущему году, до 15 октября текущего года;

- на дату подачи заявления о предоставлении субсидии у заявителя отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ;

- на дату подачи заявления о предоставлении субсидии у заявителя отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы РФ, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы РФ, из которого планируется предоставление субсидии;

- заявитель не является получателем средств из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ на инженерное обеспечение территорий садоводческих и огороднических некоммерческих объединений;

- заявитель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

- заявитель имеет открытый расчетный счет в учреждениях Центрального банка РФ или кредитных организациях.

Список документов на получение субсидии садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом опубликован на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Документы принимаются с 3 июня по 15 октября 2019 года в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 62а, кабинет № 8, с понедельника по четверг с 09.00 до 17.15, в пятницу с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Консультацию по предоставлению субсидии можно получить по телефону 8 (4242) 300-738 (доб. 1).