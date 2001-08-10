Около 350 тысяч цветов высадят в областном центре до конца июня
Стартовавшая перед майскими праздниками ежегодная кампания по высадке цветов в Южно-Сахалинске набирает обороты — ежедневно рабочие МБУ «Зеленый город» высаживают от 7 до 12 тысяч саженцев в зависимости от размеров. До конца июня город украсят 350 тысяч цветов, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
- Начинаем работать с полдевятого, нас никто не торопит, мы все делаем аккуратно, чтобы все прижилось и радовало глаз, - рассказала работник предприятия Наталья Головина, занятая сегодня оформлением клумбы на площади Победы.
Если в начале месяца использовали в основном устойчивую к холоду виолу, то теперь ассортимент растительного материала насчитывает почти 50 наименований.
- Рисунок будущих клумб, который мы ежегодно стараемся обновлять, создавался еще зимой. Наш дизайнер разрабатывал композицию, подбирал цветы. Поставщики под нас готовили рассаду, - отметил директор МБУ «Зеленый город» Сергей Троян.
В этом году предприятие планирует «перевести» скверы на многолетние растения. Улицы же по-прежнему будут засаживать однолетними цветами.
Посадить саженец — это только половина дела. В течение лета сотрудники «Зеленого города» будут пропалывать, удобрять и поливать клумбы.
- Город изменился, все в цветах, все зеленое - очень приятно смотреть! Душа радуется! - поделилась мнением южносахалинка Любовь Шухарева.
С ней согласен житель областного центра Иван Антипов.
- Если не озеленять города, они становятся серыми. Это как один большой спальный район. Человек работает и домой возвращается спать. А когда город красивый, люди гуляют, смотрят на красоту. Южно-Сахалинск стал красивее, это очень заметно, - сказал он.
Программа по озеленению островной столицы также включает посадку деревьев и кустарников. В общей сложности до октября на улицах города появятся около 2,5 тысяч новых деревьев и 40 тысяч кустарников.
Большой объем работ запланирован в Дальнем — 807 берез, рябин, кленов. Первые саженцы уже обживают улицу Крымскую.
Мастер производственно-технического отдела «Зеленого города» Сергей Черников рассказал, что деревья прибыли из питомников, с которыми у предприятия уже был опыт сотрудничества. Саженцы приживаются хорошо. Теперь главное, чтобы к ним бережно относились сами горожане, для которых и создается эта красота.
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