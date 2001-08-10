Почти 4 тысячи сахалинских выпускников написали ЕГЭ по математике

Сегодня по всей России проходит ЕГЭ по математике. На Сахалине и Курилах к написанию этого предмета приступили 2 604 человека, из них 1 318 ребят были зарегистрированы на профильную математику, 1 286 - на базовую. Для проведения экзаменов по данному предмету в регионе открыто 29 пунктов. Экзамен по математике прошел в штатном режиме, нарушений и технологических сбоев не зафиксировано, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство образования.

- Математика - обязательный предмет для сдачи ЕГЭ. Обойтись без него не сможет ни один выпускник. Выпускники текущего года должны были выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике – базовый или профильный, однако в случае получения ими неудовлетворительного результата, можно изменить уровень прохождения экзамена при пересдаче, - поясняет член государственной экзаменационной комиссии Сахалинской области Ирина Дерябина.

Экзамен по базовой математике длится 3 часа, профиль участники пишут 3 часа 55 минут. Оценивается базовая математика по 5-балльной шкале. Для успешной сдачи экзамена необходимо получить не менее 3 баллов. Все задания направлены на проверку освоения базовых умений и практических навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях.

- Экзамен по профильной математике сегодня сдают те ребята, которым этот предмет необходим для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных испытаний. Например, IT сферы, большинства инженерных специальностей, - добавляет Ирина Дерябина. - Для тех, кто планирует выбрать для поступления гуманитарный профиль (филологию, журналистику), планирует связать свою жизнь с медициной, химией или видит себя в будущем успешным представителем творческой профессии, можно смело выбирать более простой базовый уровень.

Оценивание профильной математики проводится по стобалльной шкале. Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов. Это не слишком высокий порог, и большинство проходящих испытание его преодолевают. Разумеется, проходной балл в вузах существенно выше. Надо сказать, что в технические вузы, где конкурс не слишком высок, он составляет приблизительно 65–70 баллов. Если же речь идет о столичных учреждениях, то рассматриваются соискатели, которые заработали на ЕГЭ свыше 90 баллов. Надо отметить, что каждый вуз самостоятельно определят проходной порог.

- Сегодня я сдаю профильную математику, так как этот предмет в дальнейшем мне нужен для поступления в Дальневосточный федеральный университет на специальность «Прикладная математика и информатика». Знаю, что у меня будет высокий результат. Большое внимание этому предмету уделял всегда. Много занимался в школе, дополнительно решал тренировочные задачи по математике из открытого банка ФИПИ. Конечно же, волнение присутствует, но страха перед экзаменами у меня нет, - рассказал выпускник СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска Владимир Шередько.

На сегодняшнем ЕГЭ по математике, в пунктах проведения экзамена, соблюдение установленного регламента и порядка контролировали члены государственной экзаменационной комиссии, сотрудники регионального министерства образования и аккредитованные общественные наблюдатели. Помимо проверяющих в классах, за экзаменом наблюдают удалённо.

Контроль за проведением ЕГЭ усиливает Ситуационный центр, который четвертый год работает в период основного этапа сдачи единого госэкзамена. Его задача – оперативно выявлять нарушения и следить за информационной безопасностью. На базе центра 30 общественных наблюдателя одновременно в режиме онлайн контролируют процедуру проведения ЕГЭ на всей территории островного региона. К этой работе привлекаются студенты педагогического колледжа СахГУ.

- Перед тем, как стать общественными онлайн наблюдателями мы прошли обучение, - рассказывает Галина Крутик. - Самые серьезные нарушения, скажем так, которые нас в первую очередь интересуют, это шпаргалки и телефоны, за которые следует удаление с экзаменов и аннулирование результатов. Самое главное, чтобы все было справедливо и честно.

С результатами участники смогут ознакомиться не позднее 12 июня 2019 года. Следующий экзамен пройдет 31 мая. В этот день участники будут сдавать историю и химию. Напомним, что основная волна ЕГЭ стартовала 24 мая и продлится до 1 июля.