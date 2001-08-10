Южносахалинцев просят сообщать о нарушении правил благоустройства

Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля проводят рейды по выявлению нарушений правил благоустройства и нормативных актов, действующих на территории Южно-Сахалинска. Это, в том числе, парковка на газонах, содержание в ненадлежащем состоянии объектов и прилегающих к ним территорий зимой и летом, строительных площадок, вынос грязи на дороги, расклейка объявлений и многое другое. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

Нарушения фиксируются, составляются и направляются в административную комиссию соответствующие акты. К борьбе за чистоту, ухоженность и безопасность Южно-Сахалинска активно подключились горожане. Люди фиксируют факты нарушений и направляют их в административную комиссию, а также высказывают в СМИ свое возмущение поступками нарушителей или бездействием ответственных за соблюдение требований и правил, действующих в городе. Эти материалы также принимаются в работу департаментом общественной безопасности и контроля.

В департаменте сложился положительный опыт по отработке информации от жителей. Так,в этом году крупный штраф в 200 тысяч рублей получила одна из управляющих организаций. В марте на запись видеорегистратора южносахалинца попал момент схода снега и наледи с кровли жилого дома. Глыба упала перед мужчиной, проходившим рядом. На основании видеоматериала был составлен протокол, и административная комиссия вынесла свое решение.

А на днях она оштрафовала южносахалинца, который в мае выбросил мебель и мусор на пустыре в районе птицефабрики. Этот процесс снял житель города, который был крайне возмущен такими действиями. Он зафиксировал госномер автомобиля и место сброса мусора. Это помогло установить правонарушителя и составить протокол для принятия административных мер. Штраф составил 3 тысячи рублей. Нарушителю также пришлось собственными силами очистить территорию от своего мусора.

Если вы видите факт нарушения, сделайте фото или снимите видео, запомните как можно больше информации о месте и времени и отправьте материал в административную комиссию: uobik@yuzhno-sakh.ru. О парковке на газоне или детской площадке в вашем дворе необходимо сообщить по телефону 300-809 (доб. 4 и 8) (в рабочее время). Сотрудники департамента выедут на место и зафиксируют факт с помощью комплекса «Дозор МП». Так, с начала года возбуждено более 500 административных дел за парковку в неположенных местах, с нарушителей взыскано более 270 тысяч рублей.