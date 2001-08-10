Жители Дальнего останутся без холодной воды

Органичения в подаче холодного водоснабжения ждут южносахалинцев 30 и 31 мая. Как рассказали ТИА "Острова" в горводоканале, это связано с промывкой квартальных водопроводов в новом микрорайоне Дальнего.

Так, в оба дня с 9.30 до 12.00 и с 14.30 до 18.00 будет ограничена подача холодной воды на 2-3 этажи жилых домов по ул.Алых роз, ул.Шебунина, ул.Крымская, ул.1-я Московская, ул.Байкальская, ул.Большая полянка, ул.Б.Полевого, ул.Монетная, ул.Рассветная.