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09:08, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Жители Дальнего останутся без холодной воды
Органичения в подаче холодного водоснабжения ждут южносахалинцев 30 и 31 мая. Как рассказали ТИА "Острова" в горводоканале, это связано с промывкой квартальных водопроводов в новом микрорайоне Дальнего.
Так, в оба дня с 9.30 до 12.00 и с 14.30 до 18.00 будет ограничена подача холодной воды на 2-3 этажи жилых домов по ул.Алых роз, ул.Шебунина, ул.Крымская, ул.1-я Московская, ул.Байкальская, ул.Большая полянка, ул.Б.Полевого, ул.Монетная, ул.Рассветная.
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