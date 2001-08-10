Более 70 островитян приняли участие в образовательном форуме

Проектная сессия по формированию концепции развития системы образования города на долгосрочную перспективу прошла в Южно-Сахалинске. На базе Дворца детского (юношеского) творчества в течение трех дней более 70 учителей, воспитателей и руководителей образовательных организаций города обсуждали будущую систему образования областного центра, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию Южно-Сахалинска.

- Работа велась в разных форматах: совместная, по группам, в виде тренингов, сессий, игр. Сегодня коллеги презентовали некоторые видения проектов, которые важно поддерживать в рамках формирующейся концепции. Спектр достаточно большой - начиная с того, чему нужно учить будущих педагогов, заканчивая пониманием ответственности системы образования за изменение отношения к людям с особенностями развития. Предложения южно-сахалинских педагогов могут лечь в основу разрабатываемой концепции. Любые концепции должны строиться с расчетом на будущее, но с опорой на настоящее - на актуальный уровень развития системы образования. В этом смысле педагоги и управленцы образовательных организаций и должны задавать этот уровень. Они должны стать фундаментом, на котором будут строиться управленческие решения по развитию системы образования, - рассказал первый заместитель директора московского института проблем образовательной политики «Эврика» Роман Селюков.

Предложения островных педагогов будут представлены на первом южно-сахалинском образовательном форуме «Образование - энергия будущего», который пройдет в областном центре 15-16 августа. На мероприятие прибудут ведущие представители педагогической общественности России и других государств, а также органов исполнительной и законодательной власти нашей страны. В рамках форума состоится конкурс культурно-образовательных инициатив. Педагоги и управленцы, участвуя сегодня в разработке концепции, попутно фактически формируют проекты культурно-образовательной инициативы, с которыми выйдут на город, взяв на себя ответственность за реализацию определенных задач, которые они считают перспективными и важными для развития системы образования Южно-Сахалинска.