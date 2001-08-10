Свыше 350 заявок на подключение света поступило в Сахалинэнерго от владельцев "дв-гектаров"
В Сахалинэнерго продолжают поступать заявки от владельцев "дальневосточных гектаров" на подключение к электрическим сетям. К настоящему времени в энергокомпанию поступило 363 таких заявки, три из которых носят централизованный характер (это будущие населенные пункты в Долинском и Корсаковском районах). Сахалинэнерго заключило с владельцами 294 договора на технологическое присоединение суммарной мощностью около 20 тыс. кВт, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу компании.
Большая часть договоров заключена по льготной ставке 550 рублей. Что касается централизованных заявок, то закон, регламентирующий выдачу «дальневосточных гектаров», обязывает администрации муниципальных образований организовать создание инженерной инфраструктуры и оказывать содействие в обустройстве территории. Это возможно, если участки двадцати и более участников программы являются смежными, компактно расположены и находятся в границах населенного пункта или на расстоянии не более 20 километров от него.
Напомним, что все желающие подключить свои объекты к электросетям, могут воспользоваться онлайн-сервисом «Личный кабинет», который позволяет подать заявку на технологическое присоединение и отслеживать все этапы выполнения процедуры, не выходя из дома.
Зарегистрировавшись на сайте, клиент может направить заявление и копии всех необходимых документов в электронном виде без посещения пункта приема заявок.
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