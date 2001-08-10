Отопление отключат в южно-сахалинских домах

Отопительный сезон завершается в областном центре. Поэтапное отключение микрорайонов города от централизованной системы теплоснабжения начнется в ночь на 6 июня, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Сахалинскую коммунальную компанию.

Согласно нормативам, отопительный сезон должен быть завершен при наступлении 5-дневного периода с среднесуточной температурой воздуха +8 °С.

Первыми от отопления будут отключены дома 9, 11, 12, 12а, 13, 13а и 14 микрорайонов, затем в течение двух последующих суток – дома в остальных районах города.

Оборудование центральных тепловых пунктов в спальных микрорайонах города, а также котельных Ново-Александровска и Санаторного будет переведено на летний режим работы для обеспечения потребителей горячей водой, за исключением времени проведения испытаний и ремонтных работ. На летний режим работы также будут переведены котельные в Хомутово и в Дальнем для обеспечения горячего водоснабжения детских садов №50 «Карусель» и №57 «Бусинка».

- В целом отопительный сезон 2018/2019 прошел достаточно спокойно. Он ознаменован для нас уменьшением количества повреждений на тепловых сетях. Относительно предыдущего отопительного сезона снижение составило более 20%. При этом повреждения на сетях изменились и качественно - все ремонты на сетях в холодное время года носили предупредительный, а не экстремальный характер. Ежегодная модернизация тепловых сетей, которую СКК проводит для повышения надежности системы теплоснабжения города и улучшения качества, дает положительные результаты и позволяет нам выполнять свои обязательства перед потребителями - количество обращений сократилось вдвое, - отметил генеральный директор АО «СКК» Юрий Вяткин.

Сразу после завершения отопительного сезона СКК приступит к подготовке к предстоящему отопительному сезону – ремонтам тепловых сетей и теплогенерирующего оборудования. Напомним, в планах компании на короткий межотопительный период капитальный ремонт и реконструкция порядка 8 километров тепловых сетей.

10 июня будет проведен первый этап ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей. Информация об этом будет сообщена дополнительно.