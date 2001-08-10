Проездной для сахалинских школьников летом будет недействителен
Действие льготного проезда для школьников в городских автобусах приостанавливается в Южно-Сахалинске на период летних каникул, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию областного центра.
Мэрия напоминает, что бесплатный проезд школьников в общественном транспорте действует только в период учебного года - с 1 сентября по 31 мая (включительно). Таким образом, с 1 июня школьник должен будет оплатить полную стоимость проезда - 20 рублей.
Обращаем внимание родителей, что для удобства с 1 июня на школьном электронном проездном будет доступна дополнительная функция: можно перевести на карту школьника деньги для поездок в период летних каникул - в отделениях Сбербанка, наличными или картой любого банка через терминалы Сбербанка, в МУП «Городской информационно-аналитический центр» (ул. Пограничная, 30), через «Сбербанк Онлайн».
Проездные бессрочные, действительны до окончания школы. В случае потери карты до ее восстановления оплачивать проезд в автобусах ребенку нужно наличными. Восстановить проездной родители должны самостоятельно. Для этого необходимо обратиться в городской информационно-аналитический центр (тел. 300-808). При себе иметь паспорт и СНИЛС ребенка. Сюда же нужно обратиться, если проездной не работает.
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