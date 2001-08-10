Больше ста юных сахалинцев хотят летом поработать в музее Чехова

Музей книги Чехова «Остров Сахалин» принял участие в ярмарке вакансий в городском парке культуры и отдыха 27 мая. Её организатором выступил Южно-Сахалинский центр занятости населения, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу музея.

На ярмарке юные соискатели в возрасте от 14 до 18 лет смогли пообщаться с работодателями, пройти предварительное собеседование, заполнить анкетные данные. Трудоустройство предлагали различные организации и учреждения города островной столицы: культуры, образования, строительства и др. Также посетителям был предложен информационно-методический материал по вопросам условий труда и занятости молодёжи до 18 лет.

Музей книги Чехова «Остров Сахалин» тоже принял участие в данном мероприятии. Сотрудники учреждения предлагали сахалинцам работу в должности музейного смотрителя. Они рассказали ребятам о специфике работы и об особых условиях труда в музее, например, сокращённый рабочий день, отсутствие испытательного срока и другое.

120 человек проявили заинтересованность к должности музейного смотрителя, всего ярмарку вакансий посетило более 500 человек.