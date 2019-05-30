Рейтинг лучших и худших потребителей электроэнергии составили в Сахалинэнергосбыте
Рейтинги лучших и худших потребителей электроэнергии среди юридических лиц по итогам 2018 года в рамках регионального этапа федеральной акции «Надежный партнер» сформировали специалисты Сахалинэнергосбыта, отметили ТИА "Острова" в пресс-службе компании.
В числе компаний, которые не соблюдают условия договоров энергоснабжения, не рассчитываются в установленные сроки и в полном объеме за потребленную электроэнергию ПАО «Хомский морской торговый порт», МУП «Теплоснабжающая компания МО ГО «Долинский» и ООО РСО «Универсал» г. Долинска, ООО «УК Городской двор» и ООО «Жилфонд» г. Корсакова, ООО УК «УправДом» г. Южно-Сахалинска, МУП УК «Энергия» п. Смирных, ООО «Коммунальщик» г. Невельска.
Дипломы Надежного партнера лучшим потребителям будут вручены 31 мая. Всего на церемонию награждения приглашено 15 компаний по 5 номинациям: промышленные и бюджетные потребители, сельскохозяйственные предприятия, предприятия малого бизнеса и сферы ЖКХ.
Списки благонадежных партнеров и злостных неплательщиков будут направлены для размещения на официальном сайте проекта.
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