Островные девятиклассники сдали экзамен по обществознанию
Экзамен по обществознанию сдали сегодня, 30 мая, ученики девятых классов Сахалинской области. Этот предмет выбрали для сдачи более трех тысяч школьников, в том числе лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. Всего на территории области работало 34 пункта проведения экзамена (ППЭ), в том числе 1 на дому, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство образования.
Продолжительность экзамена по обществознанию составляет 3 часа (180 минут). Школьники с ограниченными возможностями здоровья имеют право продлить экзамен на полтора часа. Для успешной сдачи необходимо получить минимум 15 баллов.
- Готовилась к экзаменам в течение всего года. Решала дополнительные задания, КИМы прошлых лет. Выбрала на сдачи обществознание и биологию. По этим предметам у меня хорошие успехи, - сказала девятиклассница Валентина Женченко.
Организаторы отметили, что экзамен по обществознанию прошел в штатном режиме. Традиционно во время проведения экзаменов на пунктах присутствуют общественные наблюдатели. На сегодняшнем экзамене по области было задействовано 49 общественных наблюдателей.
- Классный руководитель предложила поучаствовать в экзаменах в качестве общественного наблюдателя. Я согласилась, тем более мой сын заканчивает сейчас девятый класс. Мне интересно посмотреть, как организованы экзамены, - отметила общественный наблюдатель Елена Ундозерова. - До начала основного периода проходила дистанционное обучение, изучала нормативные документы. Главная задача - это наблюдение за процессом, протокольной частью, подготовкой места проведения экзамена.
Результаты экзамена школьники смогут узнать 11 июня в своих образовательных учреждениях. Подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами возможно в течение 2 рабочих дней со дня объявления результатов.
Основной период сдачи экзаменов для учеников 9 классов стартовал 24 мая. Он продлится до 2 июля. Островные девятиклассники уже сдали экзамены по иностранному языку и русскому языку. Следующий ОГЭ состоится 4 июня. В этот день школьники сдадут сразу несколько экзаменов по выбору: обществознание, информатику и ИКТ, географию, химию.
В островном регионе работает «горячая линия». Все интересующие вопросы по проведению экзаменов в 9 классах школьники и их родители могут задать по телефонам: 8 (4242) 46-59-93,46-59-60.
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