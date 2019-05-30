"Детей войны" приглашают подать документы на дополнительную выплату

Жители Южно-Сахалинска, относящиеся к категории «Дети войны», могут получить дополнительную меру социальной поддержки, которая носит заявительный характер. Для этого необходимо до 1 августа обратиться в департамент социальной политики администрации Южно-Сахалинска, чтобы ко Дню окончания Второй мировой войны была произведена выплата, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на городскую мэрию.

Напомним, администрация Южно-Сахалинска ввела дополнительную меру социальной поддержки ко Дню окончания Второй мировой войны для отдельных категорий жителей городского округа. Выплата будет осуществляться за счет городского бюджета в августе - сентябре текущего года.

Южносахалинцам, относящимся к категории «Дети войны», а это граждане, рожденные в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, нужно лично или через представителя (по доверенности) обратиться в департамент социальной политики по адресу: ул. Комсомольская, 169, кабинеты № 9, 12, с понедельника по четверг с 09.00 до 13.00. При себе необходимо иметь следующий пакет документов (оригиналы представляются для сверки):

паспорт;

документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории, - удостоверение «Дети войны» (при наличии);

документ, удостоверяющий личность и полномочия законного представителя;

реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации (при наличии);

СНИЛС;

заявление (оформляется на месте).

Чтобы получить выплату своевременно, документы необходимо сдать до 1 августа 2019 года. Выплата носит заявительный характер, поскольку речь идет о предоставлении персональных данных. При отсутствии лицевого счета дополнительную меру поддержки можно будет получить через почтовые отделения связи по месту жительства.

- Если по каким-то причинам граждане не смогут подать документы до указанного срока, выплата будет произведена всем обратившимся, но позже 2 сентября, - уточняет директор департамента социальной политики администрации Южно-Сахалинска Эльвира Юркова. - Граждане, испытывающие трудности в передвижении, могут оставить заявку по телефону и пригласить специалиста домой.

Телефоны для справок: 300-713, 300-721.

Дополнительные выплаты ко 2 сентября получат также все южно-сахалинские ветераны. Размер единовременной выплаты для участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов составит 5000 рублей, для ветеранов ВОв и бывших несовершеннолетних узников фашизма - 3000 рублей. Данным категориям выплата осуществляется автоматически.