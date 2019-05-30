Улицу Пограничную областного центра продлят до Горького

Работы по продлению улицы Пограничной на участке от улицы Комсомольской до улицы Горького запланированы на 2020 год. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе южно-сахалинской мэрии, уже исполняется муниципальный контракт на разработку проектной документации по строительству данного объекта. Завершить данные работы планируется в 3-м квартале 2019 года.

- Как только проектная организация разработает проектную документацию и определится сметная стоимость строительства улицы, будут запланированы соответствующие лимиты бюджетных назначений для реализации данного объекта, - рассказал начальник проектно-сметного отдела МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Сергей Пак.

Проектом предусмотрены обустройство 4 полос движения для автомобильного транспорта, тротуаров с южной и северной стороны, а также уличное освещение, максимальное озеленение прилегающей территории и установка малых архитектурных форм.

Работы по проектированию выполняет подрядная организация ООО «Прогресс-ДВ» (Хабаровск).