Почти 1800 школьных мест появится на Сахалине к концу года

Зампред Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки в Сахалинскую область провел совещание по реализации плана социального развития центров экономического роста. В мероприятии приняли участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и глава островного региона Валерий Лимаренко, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Минвостокразвития.

«В Сахалинской области реализуется самое большое количество мероприятий по строительству социальной инфраструктуры в центрах экономического роста. До конца 2021 года их планируется выполнить 137. Объем выделенных средств в рамках единой субсидии составляет 78,9 млрд рублей. Строительство идет по всей территории Сахалинской области. В этом году для островного региона было увеличено федеральное финансирование – на развитие сахалинских центров экономического роста направлено 15,7 миллиарда рублей», – заявил Юрий Трутнев.

Вице-премьер напомнил, что «работу по каждому объекту и мероприятию в каждом дальневосточном регионе контролирует Минвостокразвития России». «В Министерстве сводится информация о сроках разработки проектно-сметной документации, получении разрешения на строительство до того момента, как объект будет сдан в эксплуатацию. Мы провели сверку этих планов с руководством Сахалинской области, подробно останавливаясь на каждом направлении: здравоохранении, культуре, спорте, образовании и других. Порядка 12 процентов от общего объема строительства идет со смещением сроков. Пока разрыв составляет несколько дней, но тем не менее ситуацию нужно исправлять. Я попросил главу региона провести необходимую профилактическую работу с профильными министрами, чтобы все работы были выполнены в установленные сроки», – подчеркнул он.

Как доложил врио губернатора Валерий Лимаренко, в прошлом году в области приступили к реализации 85 мероприятий, было завершено 25, в том числе было построено 45,5 км дорог, 3 тыс. кв. м жилья, было открыто 7 спортивных объектов и 9 универсальных комбинированных спортивных площадок.

В 2019-2021 годах будет завершена реализация 112 мероприятий, в том числе 7 мероприятий в сфере здравоохранения (4 больницы, 2 ФАПа, 1 станция скорой помощи), 17 – в образовательной сфере (13 школ, 2 детских дошкольных учреждений, 2 школы – детских сада), 4 – по направлению «культура» (2 центра культурного развития, 1 музей, 1 школа искусств), 17 – по строительству спортивных объектов (4 спортивных комплекса, 3 стадиона, 10 кортов и спортивных площадок), 22 мероприятия в сфере ЖКХ (10 объектов водоснабжения, 1 котельная, 11 объектов водоотведения), 10 – по строительству жилья (переселение из ветхого и аварийного жилья, сейсмоусиление зданий, приобретение жилья), 27 – по развитию транспорта и дорожного хозяйства (участки автодороги Южно-Сахалинск – Оха, аэродром Оха, участки других автодорог, портовые пункты на Курильских островах, служебно-пассажирское здание аэропорта «Ясный»), 2 – по газификации котельных и строительству газопровода.

В 2019 году уже введено в эксплуатацию 3 объекта, до конца года будет завершено еще 35 мероприятий. В рамках создания социальной инфраструктуры будет сдано 24,4 тыс. кв. м жилья (в том числе 5,4 тыс. кв. м на Курильских островах), благодаря этому в новое жилье переедут более тысячи человек.

Запланировано строительство около 20 километров автодорог с твердым покрытием. В Корсакове появится новая школа, а еще одна школа – детский сад будет открыта в Тунгоре Охинского района. Три школы в Южно-Сахалинске получат новые пристройки. «К концу года добавится почти 1800 школьных мест. Это позволит почти полностью закрыть вопрос второй смены в начальных и 9–11 классах. Строительство образовательных и других учреждений социальной сферы ведется в каждом муниципальном образовании на Сахалине и Курилах», – пояснил Валерий Лимаренко.

Началось строительство центральной районной больницы в Северо-Курильске, инфекционного отделения ЦРБ в Корсакове и станции скорой помощи в Южно-Сахалинске. В ближайшее время будет заключен контракт на возведение лечебно-диагностического корпуса консультативно- диагностического центра и дополнительного корпуса южно-сахалинской поликлиники №4. Кроме того, в селах Красная Тымь и Зональное Тымовского района, Хоэ и Мгачи Александровск-Сахалинского района, Стародубское Долинского района появятся фельдшерско-акушерские пункты.

Большой объем мероприятий выполняется в спортивной сфере. До конца этого года запланировано строительство 9 объектов спортивной инфраструктуры. Жители Северо-Курильска начнут заниматься в новом спортивно-оздоровительном комплексе. В Южно-Сахалинске появится еще одна ледовая арена, в Углегорске – стадион, в Томари – футбольное поле.

В городе в Шахтерске Углегорского района откроют центр культурного развития. Там же возводится дом ветеранов. Пансионаты для престарелых и инвалидов появится в Корсакове и Ногликах. Для жителей Чир-Унвда Тымовского района откроется этнокультурный центр, а в Луговом – детская школа искусств.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в этом году завершится более 10 мероприятий. В частности, будет построен водозабор на реке Малка в Холмском районе, в Троицком реконструируют очистные сооружения. Кроме того, к осени этого года будет проложено 1,4 километра газопровода по улице Лесной в Южно-Сахалинске, в 42 жилых дома придет голубое топливо.

Как отметил на совещании Александр Козлов, в Сахалинской области большинство мероприятий плану развития центров экономического роста выполняется по графику. Минвостокразвития России отслеживает все этапы исполнения – от заключения контрактов до сдачи готовых объектов. «Глава Сахалинской области и его команда работают над тем, чтобы на островах строилось комфортные дома, развивались медицина, образование, появлялись асфальтовые дороги», – добавил он.

По итогам совещания Юрий Трутнев дал поручение Минвостокразвития России и главе региона контролировать соблюдение сроков строительных работ и выдерживать утвержденный график создания объектов социальной инфраструктуры. Он отметил, что для работы нужно привлекать не только региональные строительные организации, но и тех, кто эффективно работает в других регионах. «Нужно, чтобы была здоровая конкурентная среда, чтобы строители боролись за подряды, чтобы можно было выбрать лучшие строительные организации. Потому что люди должны получить в обещанные им сроки школы, больницы, стадионы, дома культуры», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Справочно: Всего на Дальнем Востоке определено 57 центров экономического роста, которые охватывают 6,6 млн. населения Дальнего Востока или 81% от численности населения ДФО. Всего будет реализовано 412 мероприятий. За 4 года дальневосточным регионам будет выделено из федерального бюджета 94,2 млрд рублей, в том числе на 2018 год – 23,7 млрд рублей, 2019 год – 37,4 млрд рублей, 2020 год – 25,5 млрд рублей, 2021 год – 7,6 млрд рублей. Будут построены 32 школы и детских сада, 22 больницы, 19 центров культуры, 37 спортивных объектов, реконструированы объекты социальной и инженерной инфраструктуры, а также закуплено новое оборудование для социальных объектов. В 2018 году в социальную инфраструктуру Дальнего Востока в рамках данной программы было направлено 23,7 млрд рублей, реализовано 58 мероприятий. В этом году в ДФО запланировано 280 мероприятий, в том числе, строительство 15 объектов здравоохранения (больниц, ФАПов, станций скорой помощи), 7 школ и детских садов, 39 спортивных объектов и 5 домов культуры.