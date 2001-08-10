Россельхознадзор нашел нарушения в сахалинском молоке
Специалисты межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора нашли нарушение при исследовании партии сырого коровьего молока одного из производителей Сахалинской области. Несоответствие ТР ТС 033 «О безопасности молока и молочной продукции» выявлено по показателю "массовая доля жира", сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.
Специалисты лаборатории отмечают, для потребителя молоко является качественным, если оно не только безопасно (не содержит ни опасных бактерий, ни антибактериальных препаратов), но и имеет высокую пищевую ценность - достаточное количество жира, белка, минеральных веществ и витаминов.
Содержание жиров (или липидов) в молоке зависит от породы, упитанности коровы, уровня ее продуктивности, стадии лактации и числа отелов, а также от качества рациона и кратности кормления. Например, включение в состав рациона избыточного количества концентратов может снижать содержание жира в молоке до 2,0-2,5%.
Данные о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста». Исследование проводилось по заявлению владельца продукции, информация о результатах проверки доведена до него.
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