Сахалинский зоопарк переходит на летний режим работы

Сахалинский зооботанический парк переходит на летний режим работы. Теперь островитяне и гости региона смогут посмотреть коллекцию животных ежедневно с 10:00 до 20:30, а в выходные и праздничные дни с 10:00 до 20:00, сообщает ТИА "Острова" на зоопарк.

Режим работы контактного зоопарка:

Вторник-воскресенье с 11:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Понедельник – санитарный день.

Экспозиция «Аквариумы» работает:

Вторник-воскресенье с 11:00 до 20:30.

Технологический перерыв с 15:30 до 16:00.

Понедельник-санитарный день.

Будем рады видеть Вас в гостях!

По всем дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 50-56-26, 30-37-47.