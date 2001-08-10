Тихоокеанское
информационное агентство
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13:38, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Часть островных ж\д переездов перекроют на 10 дней

Работы по ремонту переездного настила стартуют на островных железнодорожных переездах. Они будут производиться в период с 1 по 10 июня на участках: Холмск – Томари, Томари – Ильинское, Ильинское – Арсентьевка. В это время движение автомобилей по переездам будут частично перекрываться (проезжую часть будут перекрывать по половинам поочередно), сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу РЖД.

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