Администрация областного центра в рамках правового поля занимается ситуацией, возникшей между соседями в 13а микрорайоне. Жители одного из домов хотят перекрыть проход к магазину и социальным объектам для жильцов остальных многоэтажек, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.

Сегодня утром на место для выяснения обстоятельств выехали специалисты двух департаментов - землепользования и общественной безопасности и контроля. Выяснилось, что установка ограждения ведется без согласования с муниципалитетом, а это является грубым нарушением соответствующего постановления администрации Южно-Сахалинска, в котором четко прописано, что установка любых ограждений носит не стихийный, а заявительный характер и возможна при предоставлении ряда документов - от правоустанавливающих на земельный участок до эскиза ограждения, чертежей элементов, ворот и калиток. В уполномоченный орган, которым является департамент архитектуры, эти документы представлены не были.

В этой связи в адрес управляющей компании, которая по сути является организатором данных работ и представляет интересы жителей дома № 295б по ул. Комсомольской, а также несет ответственность за свои действия как юридическое лицо (а ее руководитель - как должностное), сегодня департамент общественной безопасности и контроля направит предостережение об обязательном соблюдении постановления администрации Южно-Сахалинска в части установки ограждающих элементов.

Решение о намерении установить ограждение на придомовой территории многоквартирного дома при наличии кадастрового паспорта принимается на общем собрании, но с учетом интересов граждан, проживающих в расположенных на смежных земельных участках домах, отметили в департаменте общественной безопасности и контроля. И пока муниципалитетом не будет принято решение о согласовании данной конструкции, она относится к категории самовольно установленных и подлежит демонтажу.