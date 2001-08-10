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15:55, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Ушёл из жизни почетный житель Южно-Сахалинска Борис Дорохов
Мэр Сергей Надсадин и городская администрация выражают глубокие соболезнования родным и близким Почетного жителя Южно-Сахалинска Бориса Александровича Дорохова в связи с его кончиной. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.
Многие годы Борис Александрович возглавлял один из самых напряженных участков городского хозяйства — электрические сети. После выхода на пенсию — по-прежнему принимал самое активное участие в жизни областного центра. Светлая память о Борисе Александровиче сохранится в сердцах многих южносахалинцев, которым он помогал по долгу службы и по зову души.
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