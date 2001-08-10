Сахалинская коммунальная компания спишет пени в обмен на оплату долгов
«Сахалинская Коммунальная Компания» спишет потребителям-должникам 50% размера пени при условии полного погашения задолженности и оплаты 50% остатка долга по пени.
- Такую акцию мы проводим уже не в первый раз, но в этом году условия несколько изменились. Сумму начисленной пени решено разделить пополам, то есть 50% должен оплатить потребитель, 50% спишет СКК при условии полного гашения просроченной задолженности. Считаем, что это очень справедливо. Кроме того, в этот раз акция продлится дольше, давая тем самым потребителям больше времени, то есть если задолженность немалая и оплатить всю сумму сразу не представляется возможным, у потребителей будет достаточно времени, чтоб погасить долг частями до конца года. Полагаем также, что в межотопительный период ввиду отсутствия начислений за отопление и в ряде микрорайонов за горячую воду, потребителям будет легче выполнить все условия акции, - сказала заместитель генерального директора АО «СКК» по сбытовой деятельности Галина Ли.
Для участия в акции потребителям необходимо обратиться в абонентский отдел АО «СКК» по адресу: ул. Бумажная, 26 (2 этаж) для оформления заявления.
Чтобы списать 50% начисленной пени, нужно выполнить три условия:
- погасить имеющуюся задолженность перед СКК любым удобным способом;
- оплачивать текущие начисления за коммунальные услуги предоставляемые СКК вовремя и в полном объёме (до 10 числа следующего за месяцем выставления платежного документа), начиная с месяца регистрации заявления об участии в акции;
- оплатить 50% размера начисленной пени;
- предоставить копию квитанции и чек, подтверждающий оплату пени.
СКК отмечает, что согласно действующему законодательству, ресурсоснабжающая организация вправе начислять пени жителям, имеющим задолженность более одного месяца.
В минувшем году за время действия аналогичной акции горожане погасили 23,5 миллионов рублей задолженности за тепло и горячую воду, а суммарный объем аннулированных пеней составил более 9 миллионов рублей.
На сегодняшний день участниками акции уже стали 9 собственников жилых помещений, которые выполнили все условия и сэкономили суммарно 220 тысяч рублей.
Подробную информацию об акции можно получить по телефону абонентского отдела СКК: 500-499 (время работы: с 8.30 до 16.42)
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