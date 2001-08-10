Мэрия: в пробах воды Дальнего паразиты не обнаружены
Аккредитованная лаборатория областного центра гигиены и эпидемиологии, а также лаборатория МКП «Городской Водоканал» завершили исследование проб воды нового микрорайона Дальнего, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитиюЮжно-Сахалинска.
Пробы были взяты на водозаборе «Северо-западный», насосной станции и в квартирах жителей, от которых поступили жалобы на качество водоснабжения как в водоканал, так и в Роспотребнадзор.
Согласно протоколу лабораторных испытаний паразитологического исследования центра гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области в пробах воды из водопроводных кранов, водозабора и насосной станции яйца гельминтов, личинки гельминтов не обнаружены. Вода также соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Оригиналы протоколов переданы в Горводоканал, результаты также будут направлены заявителям, в чьих квартирах брали пробы.
В городском водоканале отмечают, что во время встречи с жителями микрорайона, которая состоялась 29 мая, никто из присутствующих не озвучил жалоб о наличии в водопроводной воде каких-либо паразитов. Люди рассказали о перебоях, пониженном напоре и о грязной воде. В водоканале эти проблемы знают и работают над их решением. Это целый комплекс как текущих, так и перспективных работ.
Что касается примесей в воде, то с водозабора уходит вода, полностью соответствующая жестким нормативам. Дело в режиме ее подачи. Ночью, при минимальном водопотреблении, расход воды составляет 10 кубических метров в час, а в часы вечернего максимума - более 120. Обеспечить при такой разнице постоянное нормативное давление в сети в ручном режиме невозможно. Поэтому закупили и смонтировали автоматическую насосную установку. Наладку ее работы завершат в ближайшее время, отмечают в водоканале.
Запланирован ремонт существующего магистрального водопровода, в перспективе - строительство второго трубопровода и закольцовка сети.
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