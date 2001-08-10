Тихоокеанское
информационное агентство
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Желая заработать, южносахалинка лишилась своих сбережений
09:46, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Пожилую пациентку из Смирных вертолётом доставили в областную больницу

Вертолёт Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс. Накануне в 15.30 он вылетел из аэропорта Южно-Сахалинска с установленным медицинским модулем. Экипажу предстояло транспортировать 76-летнюю пациентку из Смирных в областную больницу для оказания экстренной медицинской помощи, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

В 19.18 вертолет поднялся в воздух с пациенткой на борту и направился в Южно-Сахалинск, где в 21.15 совершил посадку. Женщина была передана врачам «скорой помощи» для транспортировки в медучреждение. В полете её сопровождали врачи-реаниматологи.

 

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