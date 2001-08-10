Тихоокеанское
информационное агентство
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10:45, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинским школьникам рассказали о правилах электробезопасности

Программа по предотвращению электробезопасности завершилась в островном регионе. Специалисты Сахалинэнерго из 13 районов области в этом учебном году провели в школах более 80 тематических уроков. Участие в них приняли более двух тысяч школьников. Главная цель проведенных мероприятий – профилактика несчастных случаев среди детей на энергообъектах, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на энергокомпанию.

На уроках энергетики рассказывали ребятам об опасности, исходящей от электрического тока, о правилах поведения возле энергообъектов, трансформаторных подстанций, линий электропередачи, ознакомили с предупреждающими знаками, а также напомнили о  правильном обращении с электроприборами в быту.

Для иллюстрации основных правил электробезопасности детям продемонстрировали тематические презентации и видеоролики.

По окончании занятий школьникам вручили памятки, чтобы дети могли повторить правила электробезопасности вместе с родителями.

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