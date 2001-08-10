Лауреатов и обладателей специальных призов Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» наградили на Сахалине. Участников поздравил заместитель председателя правительства области Сергей Наумов, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.

Он отметил, что «Российская студенческая весна» — это не просто самая массовая программа студенческого творчества, это огромное движение, которым живут студенты разных поколений с начала 1992 года.

- Своим талантом, своими заслугами вы вносите вклад в развитие островного региона, а наша область в свою очередь предоставляет вам полезный опыт участия в престижных форумах и смотрах Всероссийского и Международного уровня, дарит отличные возможности для дальнейшего профессионального роста. – отметил Сергей Наумов.

Напомним, в этом году фестиваль проходил в Перми. Три тысячи финалистов, лучших творческих студентов России были определены по итогам 75 региональных фестивалей в 7 направлениях: музыкальном, танцевальном, театральном, оригинальном жанре, журналистике, видео, а также в региональных программах. Сахалинцы в общем зачете стали 12-ми из 85-ти субъектов России.

- Для всех нас очень важно участие в таком мероприятии. Нам интересно сравнивать свой уровень с ребятами с материка. В соревновании мы понимаем куда стремиться. Хотел бы сказать спасибо правительству области за предоставленную возможность. Надеюсь, что в следующем году мы сможем поехать большим составом и занять первое место в общем зачете, - поделился главный герой сахалинской региональной программы Дмитрий Семерин.

В финале сахалинцы показали достойные результаты в каждом направлении. Так, в номинации «Радиопередача» (непрофильная индивидуальная работа) направления «Журналистика» лауреатом II степени стал Евгений Кузовков. В танцевальном направлении диплом лауреата I степени в номинации «Уличные танцы» (непрофильная малая форма) получил Ким Иль Нам. Среди непрофильных ансамблей в этой же номинации лауреатами III степени стали участники танцевальной студии Flowmotion, а звание лауреата I степени заслужил танцевальный коллектив «Твой город».

В музыкальной борьбе в номинации «Академический вокал» (профильная малая форма) третье место взял Павел Алдаков. В категории «Рэп» (непрофильное) лауреатом III степени стала Татьяна Соколова. Звания лауреата II степени номинации «Эстрадная авторская песня» удостоился Евгений Кофанов.

В театральном блоке спецприз за культуру сценического воплощения номинации «Художественное слово» (непрофильная малая форма) получила Ксения Сосевич. Марина Дыскина завоевала специальный приз в оригинальном жанре номинации «Пантомима».

Отличились сахалинцы в направлении «Региональные программы» - ребята получили спецприз «За программу, основанную на реальных событиях». Островные студенты представили постановку «Монолог, или история одного сахалинца». Программа делегации напомнила о трагедии 1995 года на Сахалине. Танцевальные, вокальные, акробатические номера были поставлены настолько эмоционально, что зрители плакали, сопереживая участникам. В прямом эфире концертную программу посмотрело более 10 000 человек. На сцене выступил 31 студент, режиссером стала Ольга Новикова.