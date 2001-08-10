Работа региональной "горячей линии", которую организовали для консультирования населения об отключении аналогового телевидения, завершилась в островном регионе. Этот формат работы стал эффективным инструментом в помощь сахалинцам и курильчанам, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу островного правительства.

С 5 марта по 31 мая операторы горячей линии давали сахалинцам и курильчанам подробные консультации по вопросам отключении аналогового вещания. Многие вопросы касались предоставления мер социальной поддержки. Напомним, малоимущим сахалинцам и курильчанам компенсируются затраты на покупку оборудования, необходимого для приема цифрового сигнала. По инициативе Валерия Лимаренко перечень получателей льготы был расширен – в него вошли также неработающие пенсионеры и жители отдаленных сел, где цифровой сигнал неустойчив.

– Отключению аналогового вещания на Сахалине и Курилах предшествовала большая подготовительная работа, – отметил заместитель председателя сахалинского правительства Вячеслав Аленьков. – Были приняты меры социальной поддержки, организовано обучение волонтеров. Горячая линия тоже стала одним из этапов подготовки к переходу на цифру.

Звонки принимались по бесплатному региональному номеру: 8-800-100-00-57. Круглосуточно работала также федеральная телефонная линия: 8-800-220-20-02. Сегодня во всех населенных пунктах области успешно справились с прекращением аналогового вещания, поэтому с 1 июня работа горячей линии прекратилась.

В течение почти двух месяцев операторы МФЦ Сахалинской области отвечали на вопросы о выборе приставок, предоставлении льгот на их покупку. Если возникали сложности с настройкой оборудования, можно было вызвать волонтера на дом.

– Большинство обращений поступило от жителей Южно-Сахалинска, а также Холмского и Корсаковского районов. В основном звонили люди старшего поколения. Консультанты подробно рассказывали, как правильно выбрать, подключить и настроить оборудование. Поступило более 1700 заявок на вызов волонтеров. Специалисты приходили к людям домой и сами проводили все необходимые настройки, – рассказала директор департамента информатизации и связи министерства цифрового развития Сахалинской области Оксана Мараховская.

Помощь с переходом на цифровое вещание во всех муниципальных образованиях оказывали 520 волонтеров. Добровольцы прошли специальное обучение в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Переход от аналога к цифре – с более четкой картинкой, без помех и искажений – в островном регионе произошел 15 апреля. Но уже 24 декабря сахалинцы и курильчане получили возможность смотреть 20 каналов в отличном качестве.