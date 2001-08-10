Владельцев транформаторных подстанций в Южно-Сахалинске просят приводить их в порядок
На территории городского округа размещены десятки трансформаторных подстанций и наносных станций. Зачастую неухоженные, с различными надписями фасады строений не украшают территории. Содержание в ненадлежащем состоянии имущества является нарушением правил благоустройства и влечет административную ответственность, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
За соблюдением правил благоустройства следят сотрудники департамента общественной безопасности и контроля. В ходе очередного рейда были зафиксированы нарушения по содержанию трансформаторных подстанций и насосных станций по следующим адресам: ул. Пограничная, 47, ул. Пушкина, 150, ул. Сахалинская, 8, ул. 2-я Комсомольская, 17, ул. 2-я Красносельская, 1/3, пр. Победы, 91. При осмотре зафиксировано, что объекты имеют повреждения фасада, разрушения стен и кровли, а также посторонние надписи, что в целом создает неопрятный внешний вид (фото прилагаются).
У хозяйствующих субъектов, которым принадлежат объекты, есть возможность привести их в надлежащее состояние не дожидаясь официального предупреждения. В противном случае придется и приводить подстанции в порядок, и оплачивать штраф.
В департаменте отмечают, что ранее в ходе рейдовых мероприятий были выявлены аналогичные нарушения по содержанию трансформаторных подстанций по ул. Сахалинской, 32а, ул. Ленина, 180, и они на сегодняшний день устранены.
Соблюдение правил благоустройства в части содержания трансформаторных подстанций и наносных станций обязательно для всех физических и юридических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей. Невыполнение требований влечет административную ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа: на граждан - до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - до 10 тысяч рублей; на юридических - до 50 тысяч рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
11:30 8 Мая Ансамбль «Казачий Круг» поздравит сахалинок с Днём жен-мироносиц
10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?