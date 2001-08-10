Владельцев транформаторных подстанций в Южно-Сахалинске просят приводить их в порядок

На территории городского округа размещены десятки трансформаторных подстанций и наносных станций. Зачастую неухоженные, с различными надписями фасады строений не украшают территории. Содержание в ненадлежащем состоянии имущества является нарушением правил благоустройства и влечет административную ответственность, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

За соблюдением правил благоустройства следят сотрудники департамента общественной безопасности и контроля. В ходе очередного рейда были зафиксированы нарушения по содержанию трансформаторных подстанций и насосных станций по следующим адресам: ул. Пограничная, 47, ул. Пушкина, 150, ул. Сахалинская, 8, ул. 2-я Комсомольская, 17, ул. 2-я Красносельская, 1/3, пр. Победы, 91. При осмотре зафиксировано, что объекты имеют повреждения фасада, разрушения стен и кровли, а также посторонние надписи, что в целом создает неопрятный внешний вид (фото прилагаются).

У хозяйствующих субъектов, которым принадлежат объекты, есть возможность привести их в надлежащее состояние не дожидаясь официального предупреждения. В противном случае придется и приводить подстанции в порядок, и оплачивать штраф.

В департаменте отмечают, что ранее в ходе рейдовых мероприятий были выявлены аналогичные нарушения по содержанию трансформаторных подстанций по ул. Сахалинской, 32а, ул. Ленина, 180, и они на сегодняшний день устранены.

Соблюдение правил благоустройства в части содержания трансформаторных подстанций и наносных станций обязательно для всех физических и юридических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей. Невыполнение требований влечет административную ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа: на граждан - до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - до 10 тысяч рублей; на юридических - до 50 тысяч рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается.