Островным диабетикам будут выдавать тест-полоски чаще
Сахалинским диабетикам втрое увеличили норму выдачи тест-полосок. Это сказал Валерий Лимаренко во время своей первой прямой линии, после того, как был задан вопрос о нехватке тестов, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.
Южносахалинец Аркадий Петрович рассказал о своей проблеме по телефону. Он пожаловался, что не получает тест-полоски 1,5 года. Вопрос на данную тему от пенсионерки, ветерана труда Татьяны Музалевой озвучил ведущий.
– У меня сахарный диабет 23 года, сижу на инсулине. До 2018 года бесплатно выдавали тест-полоски, сейчас дают раз в квартал. Этого недостаточно, – рассказали во время прямой линии.
Валерий Лимаренко ответил, что данная проблема неоднократно поднималась жителями островного региона и на встречах в районах, и по линии «1-300».
– У нас достаточно ресурсов, чтобы лечить людей от всех болезней. Люди не должны приходить в больницу со своим лекарством. Соответствующее поручение уже оформлено. Министерство здравоохранения приняло решение утроить норму, я его поддержал, – сказал Валерий Лимаренко.
Согласно распоряжению областного министерства здравоохранения «Об обеспечении средствами контроля за уровнем сахара в крови», норму выдачи тест-полосок для больных сахарным диабетом второго типа увеличили в три раза. Теперь в регионе будут выдавать одну упаковку в месяц – 12 в год. Ранее выдавали одну упаковку в квартал и четыре в год соответственно.
Для больных сахарным диабетом первого типа норма осталась неизменна, поскольку изначально рассчитана на аналогичное количество – 12 упаковок в год. Еще одним нововведением стало включение инвалидов I группы, неработающих инвалидов II группы, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет в категорию региональных льготников.
– Эти группы больных нуждаются в усиленном медицинском внимании. На региональном уровне мы сможем обеспечить более полный пакет мер медицинской поддержки. Например, региональная льгота дает возможность предлагать людям более разнообразный ряд тест полосок, в то время, как федеральные льготники получают только один вид, независимо от того, каким глюкометром они пользуются и насколько они совместимы, – прокомментировал решение и.о. министра здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.
Распоряжение об обеспечении средствами контроля за уровнем сахара в крови вступило в силу. Выдача тест-полосок осуществляется в аптечных организациях при предъявлении рецепта.
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