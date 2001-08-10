Решающий этап перешивки колеи стартовал на Сахалине

Решающий этап переустройства железнодорожной колеи на общероссийский стандарт 1520 мм стартовал 1 июня на Сахалине. В течение лета островным железнодорожникам предстоит провести масштабную работу: почти на 800 км пути на западном и восточном побережьях выполнить перекладку рельсовой нити и еще на 113 км заменить рельсошпальную решетку, об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу дальневосточного филиала РЖД.

Торжественный митинг, посвященный началу перешивки, состоялся утром 1 июня в Холмске. С напутственным словом к коллегам обратился начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин:

– Мы долго шли к этому дню, провели большую подготовительную работу. Сегодня здесь, на Сахалине, в перешивке участвуют дистанции пути с Дальневосточной, Московской, Октябрьской, Куйбышевской и других железных дорог. Мы уверены, что выполним работу в срок. Это даст Сахалину хорошие скорости, новые вагоны для пассажирских и грузовых перевозок.

Перекладка рельсов на специально изготовленных для Сахалина совмещенных, трёхниточных шпалах проходит в настоящее время на всем западном побережье острова, от Холмска до Арсентьевки. Одновременно меняются стрелочные переводы, реконструируются переезды, подходы к мостам, идет наладка новых устройств управления движением. Эту работу планируется закончить до 10 июня, а с 15 июня движение поездов между Холмском и Томари возобновится. Затем перешивка продолжится на других участках островной магистрали.

Кроме того, начался демонтаж узкой колеи на восточном побережье, от Взморья до Южно-Сахалинска. После разборки старой решетки и отсыпки пути щебнем начнется укладка заранее смонтированной широкой рельсошпальной решетки, которую по уже перешитому пути будут завозить из Холмска. Полностью завершить работы планируется в конце августа. После этого последним участком пути с шириной колеи 1067 мм на Сахалине останется направление Холмск – Шахты, с переустройством которого в 2020 году закончится перешивка островной магистрали.