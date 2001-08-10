Врио губернатора Валерий Лимаренко: сахалинцы не должны жить бедно

Более 40 ответов на вопросы островитян дал Валерий Лимаренко во время первой прямой линии. Почти четыре с половиной часа длилась прямая трансляция на региональном телевидении и в личных аккаунтах врио губернатора. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.

Одна из центральных тем прямой линии – меры социальной поддержки.

– В Сахалинской области предоставляется 200 различных льгот и выплат. Некоторые безбедно живут на пособия. Не считаете ли вы, что это порождает иждивенчество? – задала вопрос из зала жительница Южно-Сахалинска Ирина Репина.

Глава региона ответил, что забота о людях – это важнейшее направление в работе областных властей. Если в начале 2019 года за чертой бедности жили 47 тысяч сахалинцев и курильчан – 9,7 процента. Хотя этот показатель меньше среднего по России, по инициативе Валерия Лимаренко были введены новые меры, которые позволили вывести из-за черты бедности более 10 тысяч человек.

– Здесь нельзя говорить о тунеядстве. Малоимущими, как правило, оказываются, семьи после рождения ребенка, пенсионеры, безработные. Льготы и выплаты – это не раздача милостыни, а поддержка, – отметил врио губернатора.

Сегодня сахалинские мамы получают ежемесячные выплаты, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Глава региона вынес в областную Думу инициативу – продлить эту меру поддержки до трехлетнего возраста. Также введена новая ежеквартальная выплата для неработающих пенсионеров, кто проработал на Сахалине и Курилах более 35 лет.

Валерий Лимаренко также ответил на вопросы о доступной медицине, переселении из аварийного жилья, благоустройстве и других проблемах, волнующих сахалинцев и курильчан.

Горячая телефонная линия была открыта 27 мая. За неделю по телефону и в социальных сетях поступило более 2 тысяч вопросов. Часть обращений получила готовые решения еще до начала прямой линии.

Как подчеркнул врио губернатора, каждый вопрос рассматривался с особым вниманием. Независимо от того, прозвучали обращения жителей в эфире или нет, все они получат ответы в течение 10 дней.

Звонки поступали в эфир в режиме реального времени.