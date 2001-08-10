Более 800 сахалинских пар узаконили свои отношения с начала года

Естественная убыль населения продолжается на островах. Как рассказали ТИА "Острова" в Сахалинстате, за январь - апрель в органах ЗАГС зарегистрирован 1801 родившийся и 2120 умерших. Естественная убыль составила 319 человек, за аналогичный период 2018 года убыль составляла 201 человек. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в Анивском, Курильском, Северо-Курильском, Южно-Курильском городских округах и Южно-Сахалинске.

В области зарегистрировано 850 браков и 815 разводов против 910 браков и 883 разводов, зарегистрированных за аналогичный период 2018 года.

По данным регионального управления по вопросам миграции УМВД, за январь - апрель 2019 года на Сахалин и Курилы прибыло 5938 человек, 48,6% из которых – на постоянное место жительства. Выбыло 5916 человек, из которых 77,0% – снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах области поменяли место жительства 2130 человек. Миграционный прирост составил 22 человека.