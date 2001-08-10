Предстоящей ночью часть областного центра останется без воды

Несколько микрорайонов Южно-Сахалинска останутся без водоснабжения в ночь на 5 июня. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Горводоканал.

Подача холодной воды будет отключена в 21:00 в:

- 1, 2, 3, 4-м микрорайонах;

- 1, 2, 3-м укрупненных кварталах (район улиц Сахалинская - Ленина - Емельянова - Вокзальная);

- квадрате: пр. Мира - ул. Сахалинская - ул. Крюкова - ул. Бумажная;

- районе Владимировка (от ул. Железнодорожной до ул. Достоевского).

Ограничения продлятся до 06.00 5 июня.