Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июня 2019
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Вопрос газификации Сахалинской области власти планируют закрыть к 2025 году
13:10, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Предстоящей ночью часть областного центра останется без воды

Несколько микрорайонов Южно-Сахалинска останутся без водоснабжения в ночь на 5 июня. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на Горводоканал.

Подача холодной воды будет отключена в 21:00 в:

- 1, 2, 3, 4-м микрорайонах;

- 1, 2, 3-м укрупненных кварталах (район улиц Сахалинская - Ленина - Емельянова - Вокзальная);

- квадрате: пр. Мира - ул. Сахалинская - ул. Крюкова - ул. Бумажная;

- районе Владимировка (от ул. Железнодорожной до ул. Достоевского).

Ограничения продлятся до 06.00 5 июня.

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