Кишечную палочку нашли в двух сахалинских реках

Специалисты Сахалинской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора провели 252 исследования от 23 проб воды островных рек.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ведомства, в результате лабораторных исследований три пробы показали несоответствия по 8 установленным нормативным значениям. Из них в двух пробах речной воды выявлены несоответствия по показателям качества (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии.

Кроме того, в результате проверки выявлено несоответствие одной из проб питьевой воды из скважин по показателям общей щелочности и общей жесткости. При исследовании такой воды оценивались показатели качества, микробиологические показатели и радионуклииды.

Отметим, лаборатория Россельхознадзора по обращению хозяйствующих субъектов и частных лиц проводит исследования питьевой водопроводной воды, питьевой воды из скважин, воды из природных источников, питьевой воды на судах, а также проверяет качество горячей воды, сточные воды, морскую воду в районах, где ведется рыбодобыча.