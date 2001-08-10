Кишечную палочку нашли в двух сахалинских реках
Специалисты Сахалинской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора провели 252 исследования от 23 проб воды островных рек.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ведомства, в результате лабораторных исследований три пробы показали несоответствия по 8 установленным нормативным значениям. Из них в двух пробах речной воды выявлены несоответствия по показателям качества (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии.
Кроме того, в результате проверки выявлено несоответствие одной из проб питьевой воды из скважин по показателям общей щелочности и общей жесткости. При исследовании такой воды оценивались показатели качества, микробиологические показатели и радионуклииды.
Отметим, лаборатория Россельхознадзора по обращению хозяйствующих субъектов и частных лиц проводит исследования питьевой водопроводной воды, питьевой воды из скважин, воды из природных источников, питьевой воды на судах, а также проверяет качество горячей воды, сточные воды, морскую воду в районах, где ведется рыбодобыча.
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