Лучшие студенты Сахалинского государственного университета были отмечены на подведении итогов конкурса «Овация». Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ, это те, кто отлично учился, участвовал в общественной работе, показывал достойные результаты в спорте, а также активно занимался внеучебной деятельностью и внес свой вклад в развитие университета и области в целом.

– Вы изрядно потрудились за прошедший год, и теперь получаете заслуженную награду, – отметил, обращаясь к студентам, и. о. ректора СахГУ Олег Фёдоров. – Я всегда говорил и буду говорить, что наши студенты побеждают везде!

Для волонтеров и активистов этот год однозначно непростой – в Сахалинской области проходил финал чемпионата «WorldSkill Russia», международные зимние спортивные игры «Дети Азии» и многое другое. И, конечно же, студенты островного вуза были главными волонтерами на всех проходивших мероприятиях.

– Подошел к финалу достаточно сложный и тяжелый учебный год, с которым вы справились на «отлично», – уверена проректор по воспитательной работе и социальной работе СахГУ Светлана Барышникова. – Сегодня мы награждаем самых лучших, но помните, что награды достоин каждый из вас.

Самыми сложными испытаниями стали конкурсы «Лучшая студенческая группа СахГУ 2018–2019 учебного года» и «Лучший куратор СахГУ 2018–2019 учебного года». Лучшей студенческой группой стали будущие юристы, третьекурсники из Института права, экономики и управления, а лучшим куратором признана Римма Кутбиддинова, куратор 3 курса направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» профиль «Психология образования» Института психологии и педагогики.

«Овация» премирует не только активистов, но и победителей ежегодных конкурсов и универсиад.

– Сахалинский государственный университет большое внимание уделяет спорту и здоровому образу жизни, сотрудничает с 16 спортивными федерациями и участвует во всех спортивных мероприятиях области, – отметил проректор по общим вопросам, безопасности и развитию Константин Строкин.

Помимо этого, на мероприятии были подведены итоги традиционного вузовского конкурса «Студент года», по номинациям: «Интеллект года», «Открытие года», «Творческая личность года», «Журналист года», Доброволец года», «Спортсмен года», «Иностранный студент года», «Студенческий лидер года», и Гран-при конкурса «Студент года».

Так, студент первого курса Института филологии, истории и востоковедения Лим Ем Че стал победителем в номинации «Открытие года».

– Невероятную энергетику получаешь, когда выходишь на сцену за своей наградой. Именно в этот момент понимаешь, что ты не зря трудился весь год! – поделился он.

По результатам конкурсного отбора победителями стали: «Интеллект года» - Мазанова Анна, студентка 4 курса Института права, экономики и управления, «Творческая личность года» - Соколова Татьяна, студентка 1 курса Института филологии, истории и востоковедения, «Журналист года» - первое место разделили студентки 3 курса Института филологии, истории и востоковедения Коновалова Ирина и Плиева Мария, «Доброволец года» - Ким Ангелина, студентка 3 курса Института права, экономики и управления, «Спортсмен года» - Нургалиев Ильяс, студент 4 курса Института права, экономики и управления, «Иностранный студент года» - Фэн Лин, студент Харбинского профессионально-технического колледжа, «Студенческий лидер года» - Абдулина Виктория, студентка 3 курса Института психологии и педагогики.

Главный приз в номинации «Студент года» получила Ангелина Оганесян, студентка 3 курса ИПЭиУ. Она уже принимала участие в конкурсе «Овация» в прошлом году, где получила 1 место за волонтерскую деятельность. Кроме того, группа, в которой учится Ангелина, стала первой в номинации «Лучшая учебная группа».

– Это очень ответственное, высокое звание, и я постараюсь ему соответствовать, – комментирует Ангелина свою победу.

Конкурс «Овация» проходит каждый год, и принять в нем участие может любой студент или группа, активно занимающиеся внеучебной деятельностью. Всего в этом году было награждено более 300 студентов, показавших высокие результаты в творчестве, науке, спорте и добровольческой деятельности.