Участок для нового здания кадетской школы ищут в Южно-Сахалинске

Сегодня этот вопрос находится на личном контроле Сергея Надсадина, который накануне во время прямой линии Валерия Лимаренко предоставил самую актуальную информацию о его решении.

Отвечая на поступившее из зала обращение горожан, мэр подчеркнул:

- Вопрос для города крайне важный. Существующую кадетскую школу построили еще в 50-х годах прошлого столетия, и, конечно, ее мощностей уже не хватает. Решение муниципалитета однозначное — новой школе быть. Сейчас департамент землепользования подбирает земельный участок в этом районе, который по всем санитарным нормам подойдет под будущий образовательный объект .

Кроме этого, в настоящее время Сергеем Надсадиным приостановлено строительство жилого дома в непосредственной близости от нынешней кадетской школы. Сейчас департамент архитектуры заканчивает разработку концепции развития этого района. Ее уже в ближайшие дни город обсудит с жителями. Рациональные предложения и замечания будут учтены. Какие именно объекты (социальные учреждения, общественные территории, жилые дома) войдут в окончательный вариант концепции - также определят сами жители во время опроса. Он будет проведен при участии общественного совета Южно-Сахалинска.

Обнадеживающую информацию сегодня получили и жители еще одного района в западной части города, где расположены СНТ «Солнечная долина», «Книжкник», «Гвоздичка», «Локомотив». Южносахалинцы пришли на прямую линию Валерия Лимаренко с предложением обустроить здесь общедоступную спортивную площадку со стадионом. В товариществах проживает много детей, которым негде проводить свой досуг. По поручению мэра сегодня утром на место выехали специалисты департамента землепользования. Был определен участок для будущего спортивного объекта. Профильные структуры мэрии в правовом поле сейчас прорабатывают вопрос ее обустройства.

Все вопросы, обозначенные во время прямой линии главы региона и находящиеся в компетенции администрации Южно-Сахалинска, были взяты в работу. В основном они касалась качества услуг ЖКХ, благоустройства и развития комфортной городской среды. Информация об их исполнении будет также представлена широкой общественности, в том числе и в аккаунтах социальных сетей мэрии, а также в средствах массовой информации.