Сахалинские девятиклассники сдали экзамены по выбору
Основной период государственной итоговой аттестации (ГИА) для девятых классов продолжается на Сахалине. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минобре, сегодня школьники сдали экзамены по выбору: обществознание, информатику и ИКТ, географию и химию. Всего экзамен выполнили 3205 человек (885 по информатике, 1789 по географии, 477 по химии и 54 по обществознанию). На территории области работало 38 пунктов проведения экзамена (ППЭ), в том числе 2 на дому.
Ученица 9 класса школы №1 Полина Жарких уже точно определилась со своей будущей профессиональной деятельностью. Через два года, после окончания 11 класса, она планирует поступать в медицинский университет.
- Химия и биология – это ключевые предметы для моей будущей профессии и именно поэтому я выбрала их для сдачи уже сейчас. К экзаменам готовилась ежедневно вместе со школьным учителем. Мы занимались по заданиям с сайта «Решу ОГЭ», - сказала Полина Жарких.
Для успешной сдачи экзамена необходимо набрать минимум 5 баллов по информатике, по географии - 12, по химии - 9 и 15 баллов по обществознанию.
- При проведении государственной итоговой аттестации в 9 классах есть свои особенности. В аудиториях, где проходят экзамены, нет видеонаблюдения, контрольно-измерительные материалы доставляют представители государственной экзаменационной комиссии. До начала экзамена они хранятся в сейфе, а в 10:00 по звонку конверты вскрываются в аудиториях, - сказала руководитель пункта проведения экзамена Светлана Сорокина.
Организаторы отметили, что экзамены сегодня прошел в штатном режиме. На пунктах проведения экзаменов работали общественные наблюдатели.
Результаты экзамена школьники смогут узнать 18 июня в своих образовательных учреждениях. Подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно в течение 2 рабочих дней со дня объявления результатов.
Следующий ОГЭ состоится 6 июня. В этот день школьники сдадут математику. Этот предмет является обязательным для всех. Напомним, для школьников и их родителей работает «горячая линия» по вопросам проведения экзаменов в 9 классах. Вопросы можно задать по телефонам: 8 (4242) 46-59-93,46-59-60.
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