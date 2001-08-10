Ремонт двора на улице Комсомольской Южно-Сахалинска осуществляют с нарушениями

Исполнителей комплексного ремонта двора на улице Комсомольской областного центра продолжают заставлять работать без нарушений. Напомним, в границах домов ул. Комсомольская 165, 167, 167А и ул. Анкудинова, 17 идет комплексное благоустройство дворовой территории. Работают сразу несколько подрядных организаций.

Как рассказали ТИА "Острова" в агентстве по развитию Южно-Сахалинска, в этот раз в поле зрения сотрудников департамента общественной безопасности и контроля оказался подрядчик, который нарушил правила благоустройства при производстве земляных работ по капитальному ремонту кабельной линии. Так, на объекте отсутствовали информационный щит и сплошное ограждение (использовалась только сигнальная лента, которая при земляных работах не допустима). Материалы направлены в административную комиссию города Южно-Сахалинска для определения наказания.

Ранее в этом же дворе было выявлено нарушение правил при производстве земляных работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения (подрядчик работал без разрешения на проведение земляных работ).

Административная комиссия города напоминает, что невыполнение требований привил благоустройства влечет административную ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан - до 5 тысяч рублей, должностных лиц - до 10 рублей, на юридических - до 50 тысяч рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается.

Контроль исполнения правил по содержанию строительных площадок и прилегающих к ним территорий осуществляется ежедневно. Сообщать о нарушениях могут жители. Информация принимается на электронную почту uobik@yuzhno-sakh.ru и по телефону 300-809 (доб. 4,8) в рабочие часы.